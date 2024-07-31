Израиль фиксирует угрозы в свой адрес со всех сторон после удара по Бейруту, где был ликвидирован один из командиров вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах", и готов дать жесткий ответ на любую агрессию. Об этом заявил в телеобращении к согражданам премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, перед нами тяжелые дни. С момента атаки в Бейруте мы слышим угрозы с разных сторон. Мы готовы к любому сценарию, мы будем едины и будем решительно противостоять любой угрозе. Израиль взыщет очень высокую цену за любую агрессию с любого направления", - сказал он.



Глава правительства дал высокую оценку действиям израильских военных, ликвидировавших в ливанской столице одного из ключевых командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра, и предупредил, что подобная судьба может ожидать и других противников его страны.

"Мы закрыли счет с Шокром и рассчитаемся с каждым, кто наносит по нам удары, кто пытается нам навредить, кто пытается убить наших граждан, кто наносит ущерб нашей стране. Его кровь будет на его руках", - отметил Нетаньяху.



Вечером 30 июля армия Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту и затем подтвердила, что в результате этой точечной операции был ликвидирован Шокр. По данным израильских военных, он являлся правой рукой лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и отвечал за стратегические вопросы в военной организации движения, включая ракетное вооружение. По версии Израиля, Шокр несет ответственность за ракетный удар по расположенному на Голанских высотах населенному пункту Мадждаль-Шамс, где погибли 12 детей. Представители "Хезболлах" ранее отрицали свою причастность к этой атаке.