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Британия, США и Франция заблокировали заявление СБ ООН по убийству Хании

Великобритания, США и Франция заблокировали предложенное Россией Совбезу ООН заявление для прессы с осуждением убийства в столице Ирана Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Британия, США и Франция заблокировали заявление СБ ООН по убийству Хании
© РИА Новости

Об этом заявил на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

«Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией», — сказал он.

Также в ходе заседания постпред Ирана при ООН заявил, что убийство Хании не могло быть совершено без содействия разведки США.

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