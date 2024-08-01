Британия, США и Франция заблокировали заявление СБ ООН по убийству Хании

Великобритания, США и Франция заблокировали предложенное Россией Совбезу ООН заявление для прессы с осуждением убийства в столице Ирана Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом заявил на экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель Ирана при всемирной организации Амир Саид Иравани.

«Предложенное Россией заявление с осуждением отвратительного акта Израиля было заблокировано США, Великобританией и Францией», — сказал он.



Также в ходе заседания постпред Ирана при ООН заявил, что убийство Хании не могло быть совершено без содействия разведки США.