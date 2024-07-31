Тело командира «Хезболла» Шукра нашли под завалами в Бейруте

Тело высокопоставленного командира ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра было обнаружено под завалами в Бейруте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный источник.

Напомним, что Израиль сообщил о ликвидации Шукра в ночь на 31 июля. Тогда в «Хезболла» подтвердили, что Шукр находился в районе израильского удара, но подтверждение его смерти появились только сейчас.

«Тело командира "Хезболла" Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута», — сообщил источник.



Ранее вооруженные силы Израиля объявили о смерти Фуада Шукра в результате авиаудара по Бейруту. Отмечается, что Шукр был «правой рукой» генерального секретаря «Хезболла» Хасана Насраллы.