В США завили, что РФ должна оплатить восстановление Украины

Вашингтон полагает, что основная доля финансовой ответственности за послевоенное восстановление Украины должна быть возложена на Россию, рассказала на брифинге спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, чиновница сделала заявление в ходе тематической дискуссии в аналитическом Институте Брукингса.

«Что касается долгосрочной перспективы, то справедливость требует того, чтобы основная часть финансового бремени за восстановление Украины после войны легла на Россию», — подчеркнула Прицкер.



В частности, заметила чиновница, краткосрочные финансовые потребности Киева должны покрываться за счет доходов от замороженных в США, Бельгии и ряде других стран суверенных российских активов.

Эти средства, уточнила она, следует направить на восстановление страны в ближнесрочной перспективе.

Спецпредставитель пояснила, что частный капитал также должен сыграть важную роль в достижении Украиной экономического процветания. Она заметила, что порядка 60% украинской территории практически не пострадали в ходе противостояния.