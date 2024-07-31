В Харьковской области отмечена волна поджогов машин ВСУ

В Харькове и области за последнее время зафиксировано около 40 случаев поджога служебного транспорта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире украинского телемарафона заявил председатель украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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"Они через телеграмм-каналы получают сообщения от спецслужб РФ, которые предлагают за вознаграждение совершить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 до 40 тысяч гривен", - сообщил Синегубов.



По словам украинского чиновника, поджоги совершают в основном подростки в возрасте от 12 до 18 лет, при этом Синегубов утверждает, что полиция установила личности всех поджигателей.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что молодой человек попытался сжечь здание одного из ТЦК в Винницкой области. Из заявления следует, что сотрудники ведомства задержали 17-летнего жителя Одессы. Его подозревают в поджоге здания ТЦК при помощи "коктейля Молотова". По информации СБУ, гражданин снимал свои действия на камеру телефона.