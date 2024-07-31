Зеленский допустил референдум о территориальных уступках России

Владимир Зеленский заявил, что думает о проведении референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Об этом украинский лидер заявил в интервью французской газете Le Monde.

Зеленский добавил, что "вопрос территориальной целостности" Украины должен быть поставлен на обсуждение всего населения страны, и сам он не может единолично принимать такие решения.

Одновременно Зеленский заявил, что не считает это хорошим решением, потому что переход под контроль России части территорий станет в каком-то смысле "победой" для Москвы.

Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

До этого издание "Страна" сообщило, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии (КМИС), что за год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий.