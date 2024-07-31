Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО

Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом конфликта на Украине, передает журнал Time.

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Как отмечают журналисты, ссылаясь на бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, Харрис, встретившись с Зеленским в Германии менее чем за неделю до начала проведения специальной военной операции (СВО), сообщила украинскому лидеру о неизбежности конфликта. Тогда Зеленский призвал ввести против России превентивные санкции и отправить оружие. Оба его предложения были отклонены.

В публикации отмечается, что вице-президент не посещала Украину с начала СВО, а проявления ее сочувствия к положению Украины журналисты называют «формальным и соответствующим протоколу».

Ранее издание Politico сообщило, что Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома.