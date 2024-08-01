Кремль выразил благодарность Лукашенко за помилование Кригера

Российская сторона выразила благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Российская сторона благодарна президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Р. Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена», — отмечается в заявлении.



Ранее Кригер после помилования заплакал и поблагодарил Лукашенко.