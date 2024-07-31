Белорусский телеканал показал реакцию Кригера на помилование

Белорусский телеканал ОНТ показал реакцию гражданина Германии Рико Кригера на помилование.

Напомним, что ранее Кригер был приговорен в Белоруссии к смертной казни за организацию теракта, однако позже он был помилован президентом страны Александром Лукашенко. Как можно увидеть на опубликованных кадрах, новость о помиловании довела мужчину до слез.

«Я невероятно счастлив, у меня даже руки трясутся, я не могу подписать это (документ о помиловании – прим. ред.). Это самый лучший момент в моей жизни! Спасибо господину Лукашенко! Спасибо за то, что вы меня простили! Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью! Большое спасибо!», — заявил он.



Кригер был обвинен в организации взрыва на железнодорожной станции Озерище в октябре 2023 года. Согласно версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины. Суд признал Кригера виновным в акте терроризма, создании экстремистского сообщества, наемничестве, агентурной деятельности, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, а также умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения. Таким образом, гражданин Германии был приговорен к смертной казни.

30 июля стало известно, что Александр Лукашенко принял решение о помиловании Кригера.