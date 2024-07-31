В Словении узнали о масштабном обмене заключенными между РФ, ФРГ и США

Телеканал N1 утверждает, что Россия, Белоруссия, Германия и США в ближайшие часы проведут масштабный обмен заключенными. По данным телеканала, в нем примут участие граждане РФ Артем и Анна Дульцовы, которые, как утверждается, выдавали себя за граждан Аргентины и были приговорены судом Любляны к одному году и семи месяцам заключения.

Отмечается, что Дульцевых признали виновными в шпионаже и планируют выслать из страны. По данным N1, они станут частью крупного обмена, который состоится между Россией, Белоруссией, Германией и США «в ближайшие часы».

Как пишет N1, Россия планирует вернуть Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года. В свою очередь Германия, как утверждается, намерена вернуть Рико Кригера, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни за работу на украинские спецслужбы. Также предполагается, что в обмене участвует американский журналист Эван Гершкович, осужденный в России на 16 лет колонии по делу о шпионаже.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует тему подготовки заключенных к обмену. Он добавил, что это касается и американского журналиста Эвана Гершковича.