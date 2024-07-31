Иран запросил экстренное заседание СБ ООН

Иран просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также в связи с ударами по Ливану и Сирии. RT на русском

«Иран призывает Совет Безопасности ООН резко и безоговорочно осудить эти акты агрессии и террористические атаки израильского режима на суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также недавние акты агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирийской Арабской Республики, провести экстренное заседание для того, чтобы дать ответ на израильскую агрессию и террористические атаки, совершенные в Иране и [Ближневосточном] регионе», - указывается в письме. ТАСС

Хания погиб утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Но во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета. В результате он и его телохранитель погибли. Газета.Ru