Наследник британского престола принц Уильям запретил Меган Марк надевать украшения покойной принцессы Дианы на ее свадьбу, сообщил писатель Роб Джонсон. Такая информация появилась в его книге, посвященной биографии Кейт Миддлтон.

Уильям, все еще обеспокоенный этим браком, даже запросил у королевы заверений о том, что невеста его брата не наденет никаких украшений из коллекции, которую когда-то носила Диана, принцесса Уэльская, хотя его жене Кэтрин было разрешено носить некоторые из них, что было обусловлено ее положением, — приводит выдержку из книги Джонсона издание The Independent.

Автор также напомнил, что отношение Уильяма и Кейт Миддлтон к Меган Маркл ухудшилось, когда последняя начала игнорировать королевскую иерархию. Сейчас принц Гарри со своей супругой живут в США, воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

Ранее биограф Роб Джонсон писал о разрыве принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Наследник британского престола позвонил возлюбленной с предложением разойтись. После эмоционально напряженного разговора он отправился на вечеринку в клуб Mashiki в Мейфэре. Позже их роман возобновился.

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Также СМИ раскрыли заработок принца Уильяма за прошедший год. Внук покойной Елизаветы II смог получить 30 миллионов долларов (2,5 млрд рублей), так как ранее унаследовал поместье Корнуолл.