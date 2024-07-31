Принц Уильям запретил Меган Маркл надевать украшения принцессы Дианы
Наследник британского престола принц Уильям запретил Меган Марк надевать украшения покойной принцессы Дианы на ее свадьбу, сообщил писатель Роб Джонсон. Такая информация появилась в его книге, посвященной биографии Кейт Миддлтон.
Уильям, все еще обеспокоенный этим браком, даже запросил у королевы заверений о том, что невеста его брата не наденет никаких украшений из коллекции, которую когда-то носила Диана, принцесса Уэльская, хотя его жене Кэтрин было разрешено носить некоторые из них, что было обусловлено ее положением, — приводит выдержку из книги Джонсона издание The Independent.
Автор также напомнил, что отношение Уильяма и Кейт Миддлтон к Меган Маркл ухудшилось, когда последняя начала игнорировать королевскую иерархию. Сейчас принц Гарри со своей супругой живут в США, воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.
Ранее биограф Роб Джонсон писал о разрыве принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Наследник британского престола позвонил возлюбленной с предложением разойтись. После эмоционально напряженного разговора он отправился на вечеринку в клуб Mashiki в Мейфэре. Позже их роман возобновился.
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Также СМИ раскрыли заработок принца Уильяма за прошедший год. Внук покойной Елизаветы II смог получить 30 миллионов долларов (2,5 млрд рублей), так как ранее унаследовал поместье Корнуолл.