В Иране рассказали о встрече Хании накануне гибели

Лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания накануне гибели встретился с высшими должностными лицами Ирана. Об этом заявил Казем Джалали.

По его словам, в качестве главы политбюро ХАМАС и официального гостя Хания прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана. Он присутствовал на церемонии, встретился и побеседовал с высшими иранскими должностными лицами и другими зарубежными гостями.

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб ночью 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение вероломным и обвинив в нем сионистов.

В Иране созвали экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности после убийства главы политбюро палестинского исламистского движения. Над крупнейшей в Иране мечетью Джамхаран подняли красный флаг мести.