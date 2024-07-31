В Словении допустили обмен заключенными с Россией

Двое подозреваемых в якобы шпионаже россиян могут стать частью обмена заключенными с Москвой. Об этом сообщает Словенское агентство печати (STA).

«Двое задержанных, скорее всего, не будут отбывать наказание в Словении и могут стать частью более масштабного обмена заключенными», — отмечается в материале агентства.



В частности, речь идет об обмене между Россией, США, Германией и Белоруссией. О задержанных известно, что суд хочет приговорить их к одному году и семи месяцам лишения свободы.

Ранее стало известно, что данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах России исчезли из базы Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся обмене заключенными. В частности, речь идет о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в Соединенных Штатах.