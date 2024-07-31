Умер дядя принцев Уильяма и Гарри лорд Роберт Феллоуз

Ему было 82 года.

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Дядя принца Уильяма и принца Гарри лорд Роберт Феллоуз умер в понедельник. Ему было 82 года. Причина смерти не разглашается, говорится в некрологе, опубликованном в среду в London Times.

Феллоуз стал шурином принцессы Дианы в апреле 1978 года, когда женился на ее сестре леди Джейн Феллоуз (урожденной Спенсер). У пары родились дочери Лора (44 года) и Элеонора (38 лет), а также сын Александр (41 год). Ни одна из них пока не сделала публичного заявления о смерти отца. 42-летний Уильям и 39-летний Гарри также не сделали никаких заявлений о потере.