Финским пограничникам разрешили отстреливать собак на границе с Россией

Финским пограничникам полиция выдала разрешение на отстрел бездомных собака около границы с Россией. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Финляндии.

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В ведомстве отметили, что за последние несколько недель в департамент полиции по Юго-Востоку страны неоднократно поступали жалобы на стаю агрессивных уличных собак неподалеку от государственной границы с Россией. Животные представляли опасность для жителей города Иматра. Псы, в том числе, убивали домашних питомцев. Сотрудники полиции решили, что угроза от одичавших собак достаточно серьезная, поэтому разрешили их отстреливать. При этом, подобные ситуации происходили и до этого, говорится в сообщении.

В августе 2023 года аналогичное разрешение полиция выдала ассоциации охотников, поскольку на российско-финской границе заметили стаю агрессивных псов.

28 июля общество русскоязычных жителей Финляндии направило жалобу в Еврокомиссию (ЕК) и петицию в Европарламент из-за закрытия границы с Россией.

С 22 июля в Финляндии будет возможность отказа в предоставлении международной защиты беженцам, прибывающим на определенную территорию. Политики Финляндии называют этот закон шагом к открытию границы с Россией.

До этого, 18 июля, стало известно, что несколько сотен россиян ждут очереди на предоставление им убежища в Финляндии. В миграционной службе страны на рассмотрении находится около тысячи заявлений россиян, при этом 400 из них от женщин.