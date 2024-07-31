Колумбия обратилась к США с просьбой насчет Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро попросил снять американские санкции с Венесуэлы. Об этом Пьетро пишет на своей странице в социальной сети X.

"Я прошу правительство США остановить блокаду и действие мер, направленных против граждан Венесуэлы. Блокада — антигуманная мера, которая приводит лишь к еще большему голоду и разгулу насилия, а также способствуют массовому исходу людей. Эмиграция в США из Латинской Америки существенно сократится, если блокада будет снята", - заявил Петро.



Одновременно колумбийский президент призвал правительство Венесуэлы провести транспарентный аудит подсчета голосов и протоколов с участием представителей всех политических сил и международных профессиональных наблюдателей.

До этого глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил, что власти страны решили разорвать дипломатические отношения с Перу.

Напомним, оппозиция не признала победу Мадуро на выборах и призвала армию свергнуть его. Пересмотреть итоги выборов потребовали девять стран Латинской Америки, а сам президент назвал начавшиеся протесты в стране образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.