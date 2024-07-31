МИД Израиля потребовал вывода «Хезболлы» с юга Ливана

Исраэль Кац, глава МИД Израиля, разъяснил сотрудникам ведомства позицию государства по ливанской проблеме, пишет РИА «Новости».

Министр пояснил в официальном письме, что для предотвращения полномасштабного конфликта с Ливаном необходимо демилитаризировать юг этой страны.

«Мир должен поддержать Израиль и потребовать немедленного прекращения атак «Хезболлы», отхода ее бойцов к северу от реки Литании и разоружения в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1701», — подчеркнул Кац.



Напомним, что резолюция ООН 1701 была принята Советом Безопасности по окончании второй ливанской войны в 2006 году.

Согласно документу, Израиль и Ливан должны соблюдать режим «голубой линии» (границу между севером Израиля и югом Ливана) и и создать демилитаризованную территорию между северной границей Израиля и рекой Литанией.

Ранее сообщалось, что между двумя ближневосточными странами на фоне инцидента на Голанских высотах и последующих взаимных обстрелов может начаться широкомасштабный конфликт. Россия, США и ряд других государств выступили за мирное урегулирование ситуации.

В частности, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва призывает к политико-дипломатическому решению конфликта.