ЕС прокомментировал убийство Хании

Евросоюз выступает против незаконных расправ и считает, что никому не выгодна эскалация на Ближнем Востоке. Об этом сказал агентству IRNA представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. RT на русском

Представитель внешнеполитической службы ЕС призвал «все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать усиления напряженности». Стано добавил, что Евросоюз внимательно следит за ситуацией вокруг гибели Хании. ТАСС

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что убийцы Хании пожалеют о своём трусливом поступке. Газета.Ru