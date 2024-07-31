Украина возглавила рейтинг стран Восточной Европы с самыми криминальными городами. Днепр и Одесса заняли первые два места в чарте портала Numbeo. Lenta.ru

Согласно оценке пользователей портала, криминальный индекс Одессы составляет 54,5 пункта, а индекс Днепра — 54,2 пункта. Третье место занимает Минск с 51,7 пункта. Столица Украины находится на шестой строчке рейтинга с криминальным индексом 45,5 пункта. Российская газета

Ранее украинские власти освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах Вооруженных сил Украины. ТАСС