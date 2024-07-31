В Госдуме осудили удары Израиля по Бейруту

Армия обороны Израиля «нисколько не стесняется» наносить прицельные удары по гражданскому населению Ливана, заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. Целью последнего удара ЦАХАЛ по Бейруту был «ответственный за убийство израильских гражданских» командир.

Бейрут просто постепенно стирают с лица земли, и это не вызывает ни малейшего отторжения у западного сообщества. Против Израиля не вводят санкции, его национальную сборную спокойно пускают на Олимпиаду. Скорее даже, наоборот, чем сильнее бомбят Ливан, тем больше решимость Запада в том, что израильскую армию нужно поддерживать, — обратил внимание Журавлев.



Сегодняшний мир он назвал «перевернутым», так как добро «давно уже поменялось местами со злом». Одним из ярких тому примеров, по словам депутата, является политики Израиля на Ближнем Востоке.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что Тель-Авив стремится к эскалации конфликта в ближневосточном регионе, о чем свидетельствует убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он подчеркнул, что никакой необходимости в нанесении данных ударов у Израиля не было.