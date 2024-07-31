Как отреагировали в мире на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании

В среду рано утром стало известно о гибели в результате точечного авиаудара, предположительно, израильских сил, главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании, который в последние годы жил в Катаре и прибыл в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана.

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Россия решительно осуждает эту атаку Израиля, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Гибель Исмаила Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством, заявил заместитель главы МИД России Михаил Богданов. По его словам, убийство также окажет негативное влияние на переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

В заявлении ХАМАС говорится, что группа оплакивает Ханию, "который погиб в результате вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране после участия в церемонии инаугурации нового иранского президента", сообщает The Guardian.

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри назвал убийство Хании в Иране "серьезной эскалацией", которая не достигнет своих целей. Он сказал: "Это убийство израильскими оккупантами брата Хании является серьезной эскалацией, которая направлена на то, чтобы сломить волю ХАМАС и волю нашего народа и достичь фальшивых целей. Мы подтверждаем, что эта эскалация не достигнет своих целей".

Телеканал Al-Aqsa TV, принадлежащий ХАМАС, процитировал высокопоставленного представителя группировки Муссу Абу Марзука, который заявил, что убийство Хании было "трусливым актом, который не останется безнаказанным".

Иран не намерен обострять конфликт на Ближнем Востоке, заявил первый вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф. Об этом сообщили в среду государственные СМИ Ирана. Эти комментарии резко контрастируют со словами верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал, что отомстить за убийство Хании - "долг Тегерана", поскольку оно произошло в иранской столице и Израиль предоставил себе основания для "сурового наказания".

Военные силы корпуса стражей исламской революции Ирана заявили в среду, что убийцы Хании в Тегеране "встретят суровый и болезненный ответ".

"Иран и фронт сопротивления ответят на это преступление", - говорится в сообщении ("фронт сопротивления" - термин, который Тегеран использует для обозначения союзных групп боевиков по всему Ближнему Востоку).



Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна "будет защищать свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит оккупантов-террористов пожалеть об их трусливом акте" убийства Хании в Тегеранеу. Он не стал вдаваться в подробности в своем заявлении, переданном иранскими СМИ.

Израиль пока не прокомментировал удар. Однако несколько израильских министров отреагировали на смерть Хании. Министр по делам наследия Амихай Элияху отпраздновал его убийство, написав в соцсети X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ): "Смерть Хании делает мир немного лучше" - и что это "правильный способ очистить мир от этой грязи". Министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Чикли опубликовал в соцсети видео с лидером ХАМАС и подписью "Осторожнее со своими желаниями".

Палестинский президент Махмуд Аббас решительно осудил убийство Хании, сообщило палестинское государственное информационное агентство Wafa, назвав это нападение "трусливым актом и опасным развитием событий". Аббас также призвал палестинцев "объединиться, быть терпеливыми и стойкими перед лицом израильской оккупации".

Ливанская вооруженная группировка "Хезболла" в среду выразила соболезнования. Она не озвучила конкретных обвинений, но заявила, что произошедшее заставит проиранские группировки более решительно противостоять Израилю.

Мухаммед Али аль-Хути, глава йеменского Верховного революционного комитета хуситов, назвал убийство Хании преступлением. Он сказал: "Нападение на Исмаила Ханию - это отвратительное террористическое преступление и вопиющее нарушение законов и идеальных ценностей".

Министерство иностранных дел Китая заявило, что инцидент может привести к дальнейшей нестабильности в регионе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не были осведомлены об убийстве Исмаила Хании .

"Это то, о чем мы не знали и не были вовлечены. Очень трудно строить предположения", - сказал Блинкен в интервью Channel News Asia во время визита в Сингапур.



Блинкен также подчеркнул важность прекращения огня в Газе, отметив, что это важно для всего региона.

В Египте заявили, что нападение Израиля указывает на отсутствие политической воли к деэскалации. В комментарии министерства иностранных дел страны говорится, что произошедшее наряду с отсутствием прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе усложняет ситуацию.

Премьер-министр Катара, который выступил посредником в диалоге между Израилем и ХАМАС, предположил, что убийство Хании может поставить под угрозу переговоры.

"Политические убийства и продолжающиеся нападения на мирных жителей в Газе во время переговоров заставляют нас задаться вопросом: как может быть успешным посредничество, если одна сторона убивает переговорщика с другой стороны?" - написал премьер-министр шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.



Министерство иностранных дел Катара назвало убийство "отвратительным преступлением" и "позорным убийством". В ведомстве отметили, что удар по Тегерану был "опасной эскалацией" и "вопиющим нарушением международного и гуманитарного права".

"Это убийство и безрассудное поведение Израиля, постоянно нацеливающегося на мирных жителей в секторе Газа, приведут к тому, что регион погрузится в хаос, и подорвут шансы на мир", - добавили в МИД Катара.



Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил "убийство Израилем" Хании. В посте в соцсети X он написал:

"Продолжение Израилем агрессии против Газы, нарушение им прав палестинского народа и его преступления против него без международных действий по сдерживанию его агрессии приведут регион к новым войнам и разрушениям".



В Турции осудили убийство Хании.

"Мы осуждаем убийство лидера политического офиса ХАМАС Исмаила Хании, позорное убийство в Тегеране", - заявило министерство иностранных дел, добавив, что "это нападение также направлено на распространение войны в Газе на региональное измерение".



Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что был "глубоко опечален" известием о смерти Хании, добавив, что погибший глава политбюро ХАМАС стал символом палестинского сопротивления.