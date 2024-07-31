В США исчезли данные из тюрем о заключенных из России

Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах РФ исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем на фоне спекуляций о вероятно готовящемся обмене заключенными. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

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«По состоянию на утро среды поиск данных в электронной базе, в том числе о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов», — сообщает агентство.



Авторы материала отмечают, что информация о заключении других россиянах по-прежнему доступна. В частности, они упомянули о хакере Владимире Дунаеве, который остается под стражей в тюрьме Лос-Анджелеса.