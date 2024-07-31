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Блинкен: США приостанавливают выделение помощи Грузии

Соединённые Штаты приостанавливают выделение помощи Грузии, Вашингтон считает действия Тбилиси несовместимыми с членством в Евросоюзе и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США приостанавливают выделение помощи Грузии
© globallookpress.com

Власти США и Евросоюза неоднократно выступали против принятия закона об иноагентах в Грузии. Так, в Вашингтоне пригрозили грузинским властям санкциями за принятие закона, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что закон помешает процессу интеграции Грузии в Европейский союз.

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