В миссии Ирана при ООН заявили, что ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании заставит виновных «глубоко раскаяться». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение диппредставительства Ирана в соцсетях.

Как отметили в миссии, ответом станут «более жесткие» специальные операции. При этом ответственность за убийство Хании в Тегеране возложили на Израиль и США.

«Ответом на убийство действительно станут специальные операции — более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника», — сообщили в миссии Ирана при ООН.



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Ранее Исмаил Хания погиб в результате прямого попадания ракеты в его резиденцию в Тегеране. Откуда была выпущена ракета, пока не установлено.