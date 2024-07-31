Тегеран анонсировал спецоперации в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Иран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спецоперациями, которые призваны "вызвать глубокое раскаяние у преступника". Об этом объявила иранская миссия при ООН.

"Ответом на убийство действительно станут специальные операции - более жесткие и направленные на то, чтобы вызвать глубокое раскаяние у преступника", - говорится в заявлении миссии на ее странице в соцсети X.



Исмаил Хания был убит в ночь на среду в Тегеране, куда прибыл с визитом в связи с инаугурацией избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. По данным ХАМАС, это произошло в результате израильского рейда на резиденцию Хании после его участия в церемонии.

По данным СМИ, ракета, ударившая по резиденции, была выпущена с территории иностранного государства.

Пезешкиан, комментируя гибель Хании, заявил, что Тегеран будет защищать территориальную целостность своей страны и "заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях", имея в виду Израиль.

Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию о гибели Хании. По данным местной прессы, власти Израиля поручили министрам вовсе не высказываться об убийстве, однако один из них ослушался и сделал намек на то, что к гибели Хании причастен Иерусалим.

Исмаил Хания родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев в секторе Газа. В 1997 году стал секретарем основателя ХАМАС шейха Ясина. Пост главы политического бюро движения занимал с 2017 года, за время политической деятельности пережил несколько покушений.