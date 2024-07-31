Стало известно, как результаты выборов повлияют на внешнюю политику США

Итоги предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах значительно не повлияют на внешнеполитический курс Вашингтона. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

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По его словам, внешнеполитический курс основан на долгосрочной стратегии, которая была разработана аппаратом госбезопасности США, куда входят ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Пентагон, комитеты конгресса по обороне и ВПК. Сектор насчитывает триллионы долларов, в связи с чем президентские выборы вряд ли изменят внешнюю политику Вашингтона, считает экономист.

Сакс также напомнил, что во время своего президентства Дональд Трамп не разрешил ни одного конфликта, а при действующем главе государства Джо Байдене ситуация только ухудшилась. Камала Харрис, претендующая на пост президента, также не имеет опыта во внешней политике, отметил эксперт.

Ни один из кандидатов в президенты не способен изменить внешнюю политику страны, констатировал он. В то же время он выразил надежду, что аппарат госбезопасности США поймет, что трата триллионов долларов и миллионов людей на ведение военных действий были ошибкой.

До этого профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман предсказал победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США, которые состоятся в ноябре.

Ранее Харрис опередила Трампа в ряде колеблющихся штатов.