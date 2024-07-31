В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности
В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
Об этом пишет агентство ILNA со ссылкой на пресс-секретаря комитета Ибрагима Резаи.
Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания убит в ночь на 31 июля в резиденции в Тегеране. По данным СМИ, смертельный для Хании удар был нанесён около двух часов ночи по местному времени, вместе с ним погиб телохранитель.
Подробнее — в материале RT.