В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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Об этом пишет агентство ILNA со ссылкой на пресс-секретаря комитета Ибрагима Резаи.

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания убит в ночь на 31 июля в резиденции в Тегеране. По данным СМИ, смертельный для Хании удар был нанесён около двух часов ночи по местному времени, вместе с ним погиб телохранитель.

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