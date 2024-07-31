$86.33-0.2393.29-0.84
Почта

В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности

В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В Иране состоялось экстренное заседание комитета нацбезопасности
© RT на русском

Об этом пишет агентство ILNA со ссылкой на пресс-секретаря комитета Ибрагима Резаи.

Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания убит в ночь на 31 июля в резиденции в Тегеране. По данным СМИ, смертельный для Хании удар был нанесён около двух часов ночи по местному времени, вместе с ним погиб телохранитель.

Подробнее — в материале RT.

В мире
Исмаил Хания
Хамас