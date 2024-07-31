Пока вы не уснули: новая выплата бойцам СВО и ответ Бакальчук Кадырову
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Путин установил новую единовременную выплату некоторым бойцам СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.
Сумма доплаты составит 400 тысяч рублей. Контракт должен быть заключен на один год и более «для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».
Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries
Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде» ответила на слова супруга Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о рейдерском захвате компании.
«Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден. Ну а то, чем недоволен Владислав, пусть комментирует он сам. Я не в курсе», — поведала бизнесмен.
По ее словам, многим интересно, что же будет с компанией дальше. Как считает Бакальчук, «Wildberries будет работать так же, как и всегда».
Названа главная причина разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали
Бойцы ЧВК «Вагнер» считаются опытными профессионалами в своем деле, однако то, что они попали в засаду в Мали, было закономерно из-за недооценки возможностей противника. Такое мнение на страницах «Царьграда» высказал военный эксперт Влад Шлепченко.
28 июля стало известно гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Также СМИ сообщили, что выживших бойцов взяли в плен. При этом потери, по разным данным, составляют от 20 до 50 человек.
ВС РФ определили новую цель в зоне спецоперации
Российские вооруженные силы определили новую важную цель в районе специальной военной операции на территории Украины. Военный эксперт, подполковник в отставке народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщил, что под прицел попали поставляемые Западом высококачественные системы видеонаблюдения, которые обеспечивают контроль над участком в радиусе 1,5 километра.
«Украинские бойцы регулярно размещают на линии фронта камеры, отправленные с Запада. Эти устройства дают возможность наблюдать за значительными территориями, что делает их и посты наблюдения приоритетными мишенями для российских войск», – пояснил Марочко в телеграм-канале.
Умерший в СИЗО бизнесмен оказался фигурантом дела Булгакова
Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников фактически являлся фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на материалы следствия пишет ТАСС.
Котельников был арестован судом по делу о хищениях в Минобороны в начале июня, а 13 июля он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем. При этом следствие считает, что он был лично знаком с руководителями ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в деле Булгакова о поставках сухпайков по завышенным ценам.
Туристки, избитые в аэропорту Турции, не могут вернуться в Россию
Российских туристок, которых избили турецкие полицейские в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из страны. Как сообщает Telegram-канал Shot, деньги на аренду жилья у женщин почти закончились.
Напомним, что москвички Светлана и Юлия прибыли в Турцию еще 6 июня. Перед вылетом они выпили джина для храбрости. В аэропорту Антальи одну из них не пропустили в страну, а у второй отобрали телефон. Женщины устроили скандал, за что их жестко задержали. Туристки утверждают, что во время потасовки одной из них вырвали ногти, а в отделении их избили.
Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран
Красный флаг подняли над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА Новости.
Красные флаги в шиитских традициях ислама обозначают как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.
Напомним, что о гибели главы политбюро движения стало известно утром 31 июля. Иранские СМИ сообщали, что израильская армия нанесла ракетный удар по резиденции Хании в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, пообещав ответить за это.
В трансляции на Олимпиаде в Париже показали российский флаг
Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр 2024 в Париже во время соревнований по плаванию.
Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки стоял, запрещённый на Олимпиаде, флаг России. Пловчиха является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.
Хаматова отказалась общаться с Пугачевой в Юрмале
Актриса Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачевой в лосинах в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.
В Юрмале состоялся показ спектакля Данилы Козловского, который посетили Алла Пугачева, Максим Виторган и Чулпан Хаматова. Как сообщает источник, Чулпан была в плохом настроении и отказалась от общения с певицей, ставшей звездой вечера. Вероятно, Хаматова все еще переживает из-за работы: не так давно она ушла из Нового Рижского театра.
Стало известно, когда АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может повысить цены на модели Lada сразу после индексации ставок утилизационного сбора, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. По его словам, повышение утильсбора, лоббируемое «АвтоВАЗом», необходимо предприятию для того, чтобы избавиться от конкурентов в его рыночном сегменте.
«Совершенно понятно, что если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому», — сказал Шапарин «Газете.Ru».