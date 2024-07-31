Пока вы не уснули: новая выплата бойцам СВО и ответ Бакальчук Кадырову

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Путин установил новую единовременную выплату некоторым бойцам СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Сумма доплаты составит 400 тысяч рублей. Контракт должен быть заключен на один год и более «для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

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Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде» ответила на слова супруга Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о рейдерском захвате компании.

«Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден. Ну а то, чем недоволен Владислав, пусть комментирует он сам. Я не в курсе», — поведала бизнесмен.



По ее словам, многим интересно, что же будет с компанией дальше. Как считает Бакальчук, «Wildberries будет работать так же, как и всегда».

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Названа главная причина разгрома ЧВК «Вагнер» в Мали

Бойцы ЧВК «Вагнер» считаются опытными профессионалами в своем деле, однако то, что они попали в засаду в Мали, было закономерно из-за недооценки возможностей противника. Такое мнение на страницах «Царьграда» высказал военный эксперт Влад Шлепченко.

28 июля стало известно гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Среди них оказался и автор крупного Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин с позывным «Белый» — его смерть подтвердили близкие. Также СМИ сообщили, что выживших бойцов взяли в плен. При этом потери, по разным данным, составляют от 20 до 50 человек.

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ВС РФ определили новую цель в зоне спецоперации

© РИА "ФедералПресс"

Российские вооруженные силы определили новую важную цель в районе специальной военной операции на территории Украины. Военный эксперт, подполковник в отставке народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщил, что под прицел попали поставляемые Западом высококачественные системы видеонаблюдения, которые обеспечивают контроль над участком в радиусе 1,5 километра.

«Украинские бойцы регулярно размещают на линии фронта камеры, отправленные с Запада. Эти устройства дают возможность наблюдать за значительными территориями, что делает их и посты наблюдения приоритетными мишенями для российских войск», – пояснил Марочко в телеграм-канале.



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Умерший в СИЗО бизнесмен оказался фигурантом дела Булгакова

Умерший в СИЗО бизнесмен Игорь Котельников фактически являлся фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом со ссылкой на материалы следствия пишет ТАСС.

Котельников был арестован судом по делу о хищениях в Минобороны в начале июня, а 13 июля он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем. При этом следствие считает, что он был лично знаком с руководителями ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно», которые фигурируют в деле Булгакова о поставках сухпайков по завышенным ценам.

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Туристки, избитые в аэропорту Турции, не могут вернуться в Россию

Российских туристок, которых избили турецкие полицейские в аэропорту Антальи, второй месяц не выпускают из страны. Как сообщает Telegram-канал Shot, деньги на аренду жилья у женщин почти закончились.

Напомним, что москвички Светлана и Юлия прибыли в Турцию еще 6 июня. Перед вылетом они выпили джина для храбрости. В аэропорту Антальи одну из них не пропустили в страну, а у второй отобрали телефон. Женщины устроили скандал, за что их жестко задержали. Туристки утверждают, что во время потасовки одной из них вырвали ногти, а в отделении их избили.

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Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран

© Fars

Красный флаг подняли над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА Новости.

Красные флаги в шиитских традициях ислама обозначают как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.

Напомним, что о гибели главы политбюро движения стало известно утром 31 июля. Иранские СМИ сообщали, что израильская армия нанесла ракетный удар по резиденции Хании в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, пообещав ответить за это.

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В трансляции на Олимпиаде в Париже показали российский флаг

Российский флаг показали в трансляции на сайте Олимпийских игр 2024 в Париже во время соревнований по плаванию.

Перед стартом заплывов на дистанции 200 метров брассом в трансляции показали мировой рекорд, установленный Евгенией Чикуновой в апреле 2023 года. Рядом с фамилией спортсменки стоял, запрещённый на Олимпиаде, флаг России. Пловчиха является мировой рекордсменкой на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.17,55.

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Хаматова отказалась общаться с Пугачевой в Юрмале

Актриса Чулпан Хаматова отказалась общаться с Аллой Пугачевой в лосинах в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.

В Юрмале состоялся показ спектакля Данилы Козловского, который посетили Алла Пугачева, Максим Виторган и Чулпан Хаматова. Как сообщает источник, Чулпан была в плохом настроении и отказалась от общения с певицей, ставшей звездой вечера. Вероятно, Хаматова все еще переживает из-за работы: не так давно она ушла из Нового Рижского театра.

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Стало известно, когда АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada

© Газета.Ru

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может повысить цены на модели Lada сразу после индексации ставок утилизационного сбора, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. По его словам, повышение утильсбора, лоббируемое «АвтоВАЗом», необходимо предприятию для того, чтобы избавиться от конкурентов в его рыночном сегменте.

«Совершенно понятно, что если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому», — сказал Шапарин «Газете.Ru».



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