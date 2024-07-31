Власти Ирана назвали соучастника убийства главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Министерство иностранных дел Ирана считает Соединенные Штаты соучастниками убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сказано в заявлении ведомства. Там подчеркнули, что расценивают случившееся как теракт, передает ТАСС.

МИД подчеркивает ответственность правительства США как соучастника совершения этого гнусного террористического акта и продолжения сионистским режимом (Израилем NEWS.ru) оккупации и геноцида палестинцев, — сказано в пресс-релизе.



В иранском ведомстве подчеркнули, что, ликвидировав Ханию, Тель-Авив грубо нарушил принципы и нормы международного права и Устава ООН. Также это расценивается как серьезная угроза международному миру и безопасности в регионе, добавили в МИД.