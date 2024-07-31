Зеленского призвали садиться за стол переговоров и не ждать победы Трампа

Украина уже сейчас должна переходить к переговорам с Россией, а не ждать еще три месяца в надежде на выборы в США. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в эфире одного из украинских YouTube-каналов.

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«Трамп такой же злейший враг, и кошмаром является победа администрации Трампа. А теперь внимание – это означает, что конфликт будет длиться еще август, сентябрь, еще октябрь и еще ноябрь, где будет выдвинуто это предложение, которое три месяца будет вырабатываться», – сказал Арестович*.



По его словам, за это время может погибнуть большое количество украинцев, но закончится дело все равно переговорами. Политик добавил, что цена за переговоры в ноябре будет выше, чем сейчас.

Напомним, в Киеве объяснили, почему Зеленский боится переговоров с Путиным.

* ВНЕСЕН РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ