Эксперт оценил значение поражения Мадуро в Венесуэле для России

Если в Венесуэле, где ранее произошла попытка государственного переворота после выборов президента, вновь избранный лидер республики Николас Мадуро потерпит поражение от оппозиции, то это приведет к концу отношений России и южноамериканской страны. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов в интервью для Пятого канала.

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«Они закончатся, этих отношений не будет. Потому что оппозиция — это чисто проамериканские силы, и одна из причин, по которой американцы поддерживают оппозицию, — необходимость оторвать Венесуэлу от России», — сказал он.



Эксперт напомнил о ситуации с Аргентиной, которая под предыдущим правительством собиралась стать членом БРИКС и подала соответствующую заявку. Однако с избранием нового президента Хавьера Милея страна изменила политический курс и фактически объявила Россию и Китай недружественными государствами.

По словам Светова, такой же сценарий может произойти в Венесуэле при приходе оппозиции к власти. «В таком случае мы можем забыть о нормальных отношениях с Венесуэлой», — заключил он.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. В штабе Мадуро объявили о его победе с 51,2 процентом голосов после обработки 80 процентов протоколов.

После объявления результатов выборов в стране вспыхнули протесты. В Минобороны Венесуэлы заявили о попытке госпереворота.