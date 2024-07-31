Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Иране

Над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести подняли красный флаг после устранения Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Mehr.

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— Красный флаг Ялцарата аль-Хусейна был поднят над куполом священной мечети Джамкаран в знак мести за кровь мученика Исмаила Хании, павшего от рук агентов сионистского режима в Тегеране, — говорится в публикации.



Красный флаг, согласно шиитской традиции, является символом несправедливо пролитой крови и призывает к возмездию. Такой флаг впервые подняли над куполом мечети после кончины Хаджа Касема Сулеймани, которого устранили ракетным ударом ВВС США, передает агентство.

В среду, 31 июля, стало известно о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС («Исламское движение сопротивления») Исмаила Хании. Что известно об убийстве Хании, чем он занимался при жизни и как это повлияет на конфликт на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».

Политбюро Ирана при ООН заявило, что Тегеран не оставит безнаказанным убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Последствия для Израиля будут очень серьезными.