Красный флаг подняли над мечетью Джамкаран в Иране в знак мести за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает РИА Новости.

Красные флаги в шиитских традициях ислама обозначают как несправедливо пролитую кровь, так и призыв отомстить за убитого человека.

Напомним, что о гибели главы политбюро движения стало известно утром 31 июля. Иранские СМИ сообщали, что израильская армия нанесла ракетный удар по резиденции Хании в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, пообещав ответить за это.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

В свою очередь, представители армии Израиля заявили, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ». Газета Jerusalem Post писала, что власти страны поручили министрам не высказаться об убийстве лидера ХАМАС. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не знал о готовящейся атаке и не причастен к ней.