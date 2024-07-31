Оппозиция ФРГ призвала платить беженцам меньше, чем гражданам

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) считает, что просителям убежища следует платить меньше денег в качестве пособия по безработице, чем гражданам ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, расходы бюджета на выплату пособий резко возрастают, увеличивается и доля их получателей из таких государств, как Сирия и Афганистан.

"Должна быть новая система социальных пособий для просителей убежища, размер которых будет меньше пособия гражданина", - сказал Bild председатель группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт. "Любой, кто отказывается от разумной работы, должен ожидать сокращения пособий", - также заявил он.



В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александер Тром призвал ввести обязательные общественные работы для беженцев.

"Утром учите язык, днем ухаживайте за парком. Каждый должен внести свой вклад", - отметил он.



Политик резко раскритиковал нынешнюю систему.

"В течение многих лет наблюдается то, что доля получателей убежища среди тех, кто получает гражданское пособие, продолжает расти. Сейчас это около 50%. Это социальное пособие получают все меньше и меньше наших граждан и все больше иммигрантов, особенно беженцев", - заявил Тром.



Bild указывает, что с 2010 года доля иностранцев среди получателей пособий увеличилась с 19% до 47,3% (данные за 2023 год). Больше 30% несовершеннолетних иностранцев живут на гражданское пособие, каждый десятый получатель - сириец.