Блинкен заявил, что США непричастны к смерти главы политбюро ХАМАС Хании

США непричастны к смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. RT на русском

«Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит предполагать, какое влияние одно событие может оказать на другое», - ответил Блинкен на вопрос, изменит ли убийство главы политбюро ХАМАС ход войны в секторе Газа. ТАСС

Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения возложили ответственность за его смерть на Израиль. News.ru