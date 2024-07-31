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Блинкен заявил, что США непричастны к смерти главы политбюро ХАМАС Хании

США непричастны к смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. RT на русском

«Очень сложно строить предположения, и за многие годы я усвоил, что никогда не стоит предполагать, какое влияние одно событие может оказать на другое», - ответил Блинкен на вопрос, изменит ли убийство главы политбюро ХАМАС ход войны в секторе Газа. ТАСС

Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения возложили ответственность за его смерть на Израиль. News.ru

Блинкен заявил, что США непричастны к смерти главы политбюро ХАМАС Хании
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