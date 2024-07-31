Политолог, старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал убийства высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, а также высказался о возможной эскалации ближневосточного конфликта на фоне этих событий.

Вооруженные силы Израиля ранее заявили, что в результате авиаудара по Бейруту был уничтожен глава стратегического подразделения «Хезболлы» Фуад Шукр, который являлся «правой рукой» генерального секретаря движения Хасана Насраллы и занимался планированием военных операций. Израиль возложил на Шукра ответственность за недавний удар по Голанам, жертвами которого стали 12 подростков. Кроме того, по данным телеканала Al-Arabiya, глава политического бюро движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате «прямого попадания ракеты» в дом в столице Ирана, где он остановился на время визита в Исламскую Республику.

На Востоке есть поговорка, которая похожа на русскую крылатую фразу, но звучит немного иначе: «Кто живет с мечом, тот от меча и умрет». А Исмаил Хания и Фуад Шукр всю свою жизнь посвятили вооруженной борьбе против государства Израиль. Так что подобного можно было ожидать... Серьезное обострение ситуации вокруг Израиля продолжается с октября прошлого года, при этом в последнее время среди специалистов ведется много разговоров о вероятности начала очередных полномасштабных боевых действий. Здесь, в том числе, имеется в виду та ситуация, которую некоторые аналитики называют «новой ливанской войной». Но израильское политическое руководство, очевидно, приняло стратегическое решение о том, что ликвидация основных руководителей двух организаций, противостоящих сегодня Израилю, способно предотвратить такую большую войну. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Руководители ХАМАСа и «Хезболлы», в отличие от рядовых членов организаций, всегда отличались высоким уровнем оппортунизма и способностью приспосабливаться к окружающей обстановке, добавил специалист.

«И существует высокая вероятность, что ликвидация лидеров этих группировок приведет к некому хаосу или, по крайне мере, к большим затруднениям внутри ХАМАС и «Хезболлы». Сейчас, как это всегда бывает, между кандидатами на замену безвременно ушедших руководителей начнется борьба. А это, в свою очередь, может сработать как некий стопор эскалации военной ситуации», - заявил эксперт.



Вместе с тем Чупрыгин ответил на вопрос о возможных последствиях новых атак Израиля, в частности, о вероятности ввода на территорию страны турецких войск, о чем ранее говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас Израилю противостоят ХАМАС и «Хезболла», а на героические выступления Эрдогана я бы посоветовал не обращать большого внимания – они направлены на внутреннюю аудиторию. Эрдоган – это такой человек и политик, который всегда пытается использовать текущую ситуацию во внутриполитических целях. А других желающих вступить в неравный бой [с Израилем] я не вижу», - отметил он.



После теракта на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году израильские спецслужбы активно занимались ликвидацией причастных к его организации и осуществлению лиц, напомнил специалист.

«Но с тех пор израильтяне этим не занимались, и все разговоры об их кровожадности в большей степени основаны на тех старых историях. Так что ликвидация представителей руководства ХАМАС и «Хезболлы» связаны именно с нынешней военно-политической ситуацией, которая сложилась вокруг сектора Газа и Израиля», - заключил востоковед.



В ХАМАС ранее заявили, что ликвидация Хании была согласована с США.