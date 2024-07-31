Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании направлено на срыв переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

"Это было гнусное убийство, явно направленное на срыв текущих переговоров о прекращении кровопролития в Газе, унесшего более 40 тыс. жизней. Вполне очевидно, что оно могло быть совершено только в обстановке полной безнаказанности. Только беспечные и бессовестные люди не видят необходимости усилить давление на Израиль, чтобы он прекратил свои убийственные бесчинства", - написал премьер в X (ранее Twitter).

