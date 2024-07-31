Президент Украины Владимир Зеленский раньше не знал украинский язык и даже насмехался над ним, сообщил aif.ru журналист и писатель Евгений Додолев. News.ru

«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на [украинской] мове (языке — прим. «Ленты.ру»), рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонное название сельских жителей Украины — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал журналист. Lenta.ru

Кроме того, отмечает журналист, Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении. Жителей Западной Украины будущий президент якобы презирал. «Называл их антисемитами и говорил, что они кретины. Тогда он выглядел пророссийски настроенным, все время искрометно шутил, пытался за всех платить, был душой компании и «своим парнем», — сказал Додолев. Газета.Ru