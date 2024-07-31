В ХАМАС назвали дату и место похорон Хании

Похороны главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании пройдут в Дохе в пятницу, 2 августа. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации. Ранее стало известно, что Хания был убит в Тегеране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметили в ХАМАС, глава политбюро погиб после израильского рейда на его резиденцию. По данным СМИ, Хания был убит прямым попаданием ракеты.

«Официальная и народная церемония прощания с Исмаилом Ханией состоится в иранской столице в четверг, 1 августа», — сообщило палестинское движение.



Днем позже тело политического деятеля перевезут в Доху. В столице Катара в пятницу пройдут погребальная молитва и похороны Хании «при участии населения, палестинских фракций и лидеров арабских и исламских государств».