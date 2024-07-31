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Раскрыты планы НАТО в отношении России

Североатлантический альянс планирует в ближайшие месяцы разработать новую стратегию в отношении России и сплотить своих союзников. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, трансляцию с которого опубликовал телеканал NTD.

«НАТО собирается в ближайшие месяцы разработать новую стратегию в отношении России. Это сплотит наших союзников по мере того, как мы продолжаем работу над взаимодействием с Россией», - заявил он.



США затеяли «опасную авантюру»

Вашингтону следует изменить свой подход к России и не пытаться реализовать план по смене власти в Москве, так как такая политика увеличивает риски ядерной эскалации и приближает катастрофу. Такое мнение в своей статье для американского журнала The National Interest высказал аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.

По мнению аналитика, изменить ситуацию могут кандидаты от республиканцев на пост главы государства и вице-президента Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

«Отношения с Россией нуждаются в перекалибровке. Стремление к смене режима в Москве — опасная авантюра, как и разрешение Украине использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территрии. Реальны риски катастрофической непреднамеренной ядерной эскалации. Кроме того, продолжение этой политики продолжит консолидацию китайско-российской оси», - уверен он.



На Украине убит четвертый финский наемник

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины наемник из Финляндии убит к северу от Донецка. Об этом со ссылкой на Ассоциацию участников боевых действий (Sodan Kokeneet) пишет финский общественный вещатель Yle.

«Четвертый финский доброволец погиб на Украине. Финн был убит в середине июля к северу от Донецка», - утверждает издание, отмечая, что, по данным Министерства иностранных дел страны, «на украинском фронте воюют несколько десятков финнов».



«Сближение с НАТО превратит Молдавию в мишень»

Проводимая властями Молдавии политика сближения с НАТО может нарушить нейтралитет страны и превратить ее в мишень для военных конфликтов. Об этом заявил в эфире телеканала N4 независимый кандидат на пост президента Молдавии бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

По его мнению, присоединение к военному блоку не даст Молдавии защиту, а необходимость содержать современную армию в условиях экономического кризиса приведет к тому, что стране не сможет в достаточной степени финансировать «сферы, определяющие уровень жизни людей», в том числе образование и медицину.

«Молдавия будет местом дислокации подразделений НАТО и станет мишенью возможных военных конфликтов», - констатировал он.



«Идея возобновления США испытаний ядерного оружия наивна»

Наивная идея возобновления ядерных испытаний не только не укрепит лидерство США, но и может привести к усилению России и Китая, а также других ядерных противников Америки, включая Иран. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

В статье отмечается, что США на данный момент имеют техническое превосходство над Россией и Китаем только потому, что ядерные испытания не проводятся, а Вашингтон вложил значительные средства в научные исследования ядерного оружия. В случае же возобновления испытаний в США, Россия и Китай «наверняка последовали бы этому примеру» и быстро подорвали бы американское преимущество в этой области.