В Израиле заявили о готовности страны к войне

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет войны, однако готова к любому развитию событий. Как сообщает РИА Новости.

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Ранее аналогичную точку зрения высказал официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, «продолжающаяся агрессия» «Хезболлы» и их атаки втягивают Ливан и весь Ближний Восток в «более масштабную эскалацию».

Ранним утром 31 июля израильская армия нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, в результате которой он погиб. В движении назвали действия израильской стороны «трусливым актом», подчеркнув, что он не останется без ответа. Кроме того, в их поддержку выступили президент и правительство Палестины, Турция и Иран.

Также минувшей ночью обстрелам со стороны Израиля подвергся южный пригород Бейрута. Израильские военные заявили, что атака проведена с целью ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлах». Галант подчеркивал, что удар продемонстрировал, что гибель израильтян в результате обстрела Голанских высот не осталась без ответа.