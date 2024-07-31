Израиль закрыл воздушное пространство над частью страны

Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление NOTAM.

© Lenta.ru

Уточняется, что власти страны ограничили полеты самолетов гражданской авиации на сутки. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании в Тегеране.