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Израиль закрыл воздушное пространство над частью страны

Израиль временно закрыл воздушное пространство над значительной частью севера страны, где находится граница с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление NOTAM.

Израиль закрыл воздушное пространство над частью страны
© Lenta.ru

Уточняется, что власти страны ограничили полеты самолетов гражданской авиации на сутки. Причиной стало покушение на одного из командиров ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шукра в Бейруте, а также расправа над главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хании в Тегеране.

«Район от линии между позициями Хадера и Тират закрыт для всех полетов, в том числе сельскохозяйственного назначения», — отмечается в уведомлении.
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