Убийство Хании назвали "вызовом Ирану" со стороны Израиля

Убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании - это "вызов, брошенный Израилем Ирану". Такое мнение выразил ближневосточный обозреватель газеты Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Место нанесения удара чрезвычайно важно. Тот факт, что атака была совершена именно в Тегеране, [означает], что это был вызов, брошенный Израилем Ирану", - заявил журналист в эфире телеканала BFMTV.



Он отметил, что возможные ответные действия Ирана "не будут направлены непосредственно против Израиля". Исламская республика якобы может вместо этого действовать через своих союзников в Ближневосточном регионе.

К силам исламского сопротивления, которые Тегеран считает своими союзниками в регионе и называет "Осью сопротивления", относятся мусульманские, в основном шиитские, военизированные группировки. Среди них палестинское движение ХАМАС, ливанское формирование "Хезболлах", "Исламское сопротивление Ирака", йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах".