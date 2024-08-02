В «Хезболле» предупредили о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу»

Глава ливанской группировки Хезболлы Хасан Насралла на похоронах Фуада Шукра призвал к мести, сообщает The Guardian. По его словам, после гибели Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании конфликт с Израилем вступил в новую фазу.

Насралла считает, что действия Израиля грозят ввергнуть Ближний Восток в региональную войну. Он поклялся, что шиитское ополчение будет стремиться к мести.

Враг и те, кто стоит за врагом, должны ждать нашего неизбежного ответа... Вы не знаете, какие красные линии вы пересекли, — заявил Насралла, имея в виду Израиль и США.



Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. Также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения официально подтвердили гибель Хании и возложили ответственность за его смерть на Израиль.

ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что страна заставит пожалеть виновников гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Тот погиб после участия в церемонии инаугурации Пезешкиана, удар пришелся прямо по его резиденции.