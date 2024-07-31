Украинскую актрису заочно арестовали в РФ за призыв убивать россиян

Басманный районный суд Москвы вынес заочный приговор актрисе из Украины Андрианне Курилец, назначив ей пять лет колонии общего режима. Обвинения касаются призывов к убийствам на национальной почве (ч. 2 ст. 282 УК РФ).

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Сторона обвинения настаивала на таком же сроке. Адвокат по назначению заявляет о недостаточности доказательств вины своей подзащитной.

Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Курилец на территории России.

В весной 2022 года Курилец появилась в рекламном ролике, где, одетая в национальный украинский костюм, изображала сцену, в которой она серпом перерезает горло актеру, сыгравшему российского военного. Следственный комитет России (СКР) усмотрел в этом видео сходство с роликами боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Глава СКР Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по данному факту.

Ранее заочно также арестовали украинского журналиста Гордона (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и в реестр иноагентов Минюстом РФ). А в Свердловской области помилованного президентом военного задержали с наркотиками.