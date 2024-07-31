Харрис обошла Трампа в опросе избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис удерживает незначительное преимущество в 1% над республиканцем Дональдом Трампом, сообщает Reuters. Ее поддерживают 43% зарегистрированных в США избирателей, экс-президента поддерживают 42%. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Харрис укрепила позиции и получила всплеск пожертвований и одобрений. В целом за последний месяц избиратели стали относиться к ней более благосклонно. Отрицательно к политику относятся 51% респондентов, положительно — 46% опрошенных. В опросе от 2 июля об этом заявляли 57% и 40% участников опроса.

О положительном отношении к Трампу заявили 41% опрошенных, отрицательно к нему относятся 56% избирателей. Показатели практически не изменились. Избиратели предпочитают подход Трампа к экономике, иммиграции и преступности. Но они считают, что у Харрис лучше план в сфере здравоохранения.

Опрос проводился онлайн на английском языке с 26 по 28 июля. Были опрошены 1025 совершеннолетних американцев, в том числе 876 зарегистрированных избирателей.

Ранее предвыборный штаб американского политика Дональда Трампа подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Он обвинил Камалу Харрис в попытке присвоить средства действующего главы государства Джо Байдена, которые были переведены ему для участия в выборах.