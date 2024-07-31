Журналист и писатель Евгений Додолев рассказал об опыте общения с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2012–2013 годах. Этим он поделился в интервью порталу «АиФ».

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— Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове, — рассказал Додолев.



По его словам, он любил посмеяться и рассказывал анекдоты про «рогулей». Кроме того, он мечтал запустить свой проект на российском телевидении. Ранее президент участвовал в выпусках шоу «Фактор А» вместе с Киркоровым. Додолев не раз обедал вместе с Зеленским в ресторане, где часто собирались сотрудники ВГТРК. Помимо этого, по словам журналиста, 12 лет назад Зеленский называл жителей Западной Украины «кретинами» и презирал их, говорится в статье.

23 июля Зеленский заявил, что понимает необходимость завершения конфликта с Россией как можно скорее.

По мнению польского политолога Витольда Сокала, Зеленский допустил возможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным ввиду возросших шансов экс-лидера США Дональда Трампа на победу в президентских выборах.