Ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании несет не только Израиль, но и США. Об этом заявили представители палестинской радикальной группировки. BFM.RU

По словам представителя палестинского движения в Ливане Махмуда Таха, ликвидация Хании стала «трусливым актом», который был реализован после получения «зеленого света» из Соединенных Штатов. Тах подчеркнул, что ХАМАС возлагает за это ответственность на администрации Израиля и США. Газета.Ru

Посольство России в Тегеране, в свою очередь, назвало убийство Хании абсолютно неприемлемым политическим преступлением. По мнению дипмиссии, произошедшее приведет к эскалации на Ближнем Востоке и скажется на переговорах по Газе. Такого же мнения придерживаются в МИД РФ. Москва24