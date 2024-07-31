В Израиле запретили министрам говорить об убийстве лидера ХАМАС

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретила министрам высказываться относительно убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Министрам было дано указание никак не комментировать произошедшее», — передает издание.



Кроме того, авторы материала добавили, что подобную рекомендацию получили депутаты Кнессета (израильского парламента).

Глава политбюро ХАМАС Хания погиб в ночь на 31 июля. Палестинское движение подтвердило гибель одного из своих лидеров, назвав нападение «вероломным и обвинив в нем сионистов». Представитель ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан пообещал, что убийство главы политбюро палестинского радикального движения в Тегеране повлечет ответные меры в адрес Израиля. По его словам, гибель Хании не повлияет на политику руководства движения и его структур.